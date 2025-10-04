俳優の竹内涼真が4日、都内で開催された「TBS DRAMA COLLECTION 2025 Autumn！」に、夏帆、青木柚、前原瑞樹らと共に出席。亭主関白思考な彼氏という役どころについて語った。【写真】イベントに登壇した竹内涼真、夏帆ら「TBS DRAMA COLLECTION 2025 Autumn！」は、TBSテレビで今秋より放送開始となる3ドラマの出演者が一堂に会した合同会見。日曜劇場『ザ・ロイヤルファミリー』からは妻夫木聡、目黒蓮（Snow Man）、松本若