◆凱旋門賞・Ｇ１（１０月５日、フランス・パリロンシャン競馬場・芝２４００メートル）＝１０月４日、シャンティイ調教場決戦の時が迫ってきた。クロワデュノール（牡３歳、栗東・斉藤崇史厩舎、父キタサンブラック）は、北村友一騎手を背に、リオン坂路でキャンター調整。冷静かつ力強いフットワークで駆け上がった。斉藤崇調教師は「順調ですね。追い切った後も変わりありません。今日は風が強かったけど、落ち着いていました