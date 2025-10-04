右脇腹痛で離脱していた巨人の吉川尚輝内野手（３０）が４日に一軍に再度合流した。吉川は本拠地・東京ドームで行われた一軍の全体練習に姿を見せた。吉川は右脇腹痛により９月１４日に今季２度目となる出場登録を抹消され、１６日から故障班入り。懸命なリハビリ期間を経て守備や走塁・打撃も問題なくこなし、クライマックスシリーズ（ＣＳ）ファーストステージまで無事間に合った。この日の練習後、報道陣の取材に応じた吉