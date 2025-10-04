◆秋季高校野球神奈川県大会▽準決勝横浜―東海大相模（４日・サーティーフォー保土ケ谷）今夏の神奈川決勝の再戦となった準決勝の横浜−東海大相模（サーティーフォー保土ケ谷）は、降雨のため６−５と横浜が１点リードのまま、継続試合となった。５日午後１時に同球場で７回裏無死一塁、東海大相模の攻撃から再開される。横浜は先発した最速１５２キロ右腕の織田翔希（２年）が６回途中で降板も、その後に右翼の守備に就い