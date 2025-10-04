MADKIDが今年10月より放送開始のフジテレビ系TVアニメ『DIGIMON BEATBREAK』オープニングテーマ「Mad Pulse」を収録したシングルを12月24日（水）にリリースすることがわかった。本日ジャケット画像および収録内容が公開された。ジャケットはエメラルドグリーンとパープルに「拍動」が描かれた印象的なデザインに仕上がっている。▲「Mad Pulse」TYPE-A▲「Mad Pulse」TYPE-Bまた、本作には「Mad Pulse」を始め、今年北米ツアーを