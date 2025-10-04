パンダドラゴンが、ユニバーサル ミュージック移籍後第二弾となるニューシングル「Winter Song 防衛隊」（12月17日発売）より、収録曲「ぱんぱかぱんだ」を10月20日に先行配信することを発表した。発表が行われたのは10月3日（金）・4日（土）に開催された＜パンダドラゴン2日間で全曲ライブやっちゃいます＞公演（会場：東武動物公園）において。サプライズ発表の形をとったことで、会場に集まった多くのファンが歓喜した。先行配