昨年９月の大相撲秋場所限りで現役引退した元大関・貴景勝の湊川親方の引退相撲が４日、東京・両国国技館で開催され、断髪式では大の里（二所ノ関）、豊昇龍（立浪）の両横綱や東京都の小池百合子知事ら約３００人がはさみを入れた。「ちょんまげは、力士の象徴で誇りを持っていた。心では整理がついていたが、改めて終わったなと思う」と語った。師匠の常盤山親方（元小結・隆三杉）の止めばさみで大銀杏（おおいちょう）に別