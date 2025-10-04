◆凱旋門賞・Ｇ１（１０月５日、フランス・パリロンシャン競馬場・芝２４００メートル）＝１０月４日、シャンティイ、ラモルレイ調教場ビザンチンドリーム（牡４歳、栗東・坂口智康厩舎、父エピファネイア）はラモルレイ調教場のダートコースで調整した。体も引き締まり、いい雰囲気。坂口調教師は「ちょっと気合が乗っていますが、レースに向けてはいいですね」とうなずいた。前哨戦のフォワ賞を勝って、日本馬の中でも上位争