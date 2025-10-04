◆明治安田Ｊ１リーグ▽第３３節柏―横浜ＦＭ（４日・三協Ｆ柏）横浜ＦＭが敵地で柏と対戦し、前半を０―１で折り返した。前日３日に経営再建中の日産自動車（横浜市）が、横浜ＦＭの株式売却に関して「マリノスの筆頭株主であり続けます」と声明を発表してから最初の一戦だったが、立ち上がりから今季３戦３敗と苦手にしている柏に主導権を握られる苦しい展開が続く。前半７分にピンチを迎えるがＧＫ朴がセーブ。同１０分