◆明治安田Ｊ１リーグ▽第３３節浦和―神戸（４日・埼スタ）浦和に５試合ぶりのゴールが生まれた。０―０の後半２分、ＭＦサビオのＦＫを、元スウェーデン代表ＦＷキーセテリンがヘディングでゴール右へとたたき込んで先制。今夏に加入した１９０センチの大型ＦＷは、これがＪ１リーグ初ゴール。高さという持ち味を生かし、前４試合無得点と深刻なゴール欠乏症に陥っていたチームの負のサイクルを断ち切った。