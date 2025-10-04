◆パ・リーグロッテ３―０日本ハム（４日・ＺＯＺＯマリンスタジアム）日本ハムの清宮幸太郎内野手は自身初タイトルとなる最多安打獲得とはならなかった。「１番・一塁」でスタメン出場し、２安打を放ち１４３安打とするも、１試合を残す楽天・村林の１４４安打に１本届かなかった。「最後ちゃんと守って同点とかなら（５打席目の）チャンスあるかなと思ったのですけど、僕が捕れるような打球を２つくらい捕れなかったので。し