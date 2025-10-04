◆ファーム日本選手権中日１６―３巨人（４日・サンマリン宮崎）ウエスタン・リーグ優勝の中日が、イースタン・リーグ覇者の巨人に１６安打１６得点と大勝。１４年ぶり７度目のファーム日本一をつかんだ。序盤から打線がつながった。２回に宇佐見、村松の適時打などで３点を先制。６回と９回には５得点のビッグイニングを作り、投手陣を援護。ウエスタン・リーグ首位打者の尾田が４打点、来日１年目のチェイビスが２安打４打