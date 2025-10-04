お笑いコンビ・令和ロマンのくるま（31歳）が、10月3日に放送されたトーク番組「永野＆くるまのひっかかりニーチェ」（テレビ朝日系）に出演。佐久間宣行氏に対して「若手芸人は“佐久間ルート”というもので海外に連れて行ってくれるというのを夢見るんですよ」と語った。テレビプロデューサーの佐久間宣行氏がゲストとして登場し、令和ロマン・くるまが佐久間氏に対して「バラエティの国際競争から降りないでくださいよ」と、Net