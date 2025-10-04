参政党の神谷宗幣代表（47）が4日、党を通じ、自民党新総裁に高市早苗氏（64）が選出されたことに関してコメントを発表した。 【写真】“参政党勝利の女神”と呼ぶ候補の当選を喜ぶ神谷代表 神谷氏は「党員の声を反映し、高市氏が自民党新総裁に選ばれました。参政党とは政策が近く、期待をもってこの結果を受け止めています。国益にかなう政策には協力を惜しまないつもりです」とした。 「減税と積極財政による経済の立