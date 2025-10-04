モントワールは、おもちゃのように遊べるキャンディブランド「バズーカキャンディブランズ」から、3つの人気フレーバーを一度に楽しめる『トリプルパワースライダーズ』を2025年9月29日より販売中です。「スライダーズプッシュポップ」のコーラ味・グレープ味・ソーダ味の3つの人気フレーバーが1本に合体した、さらにパワーアップしたキャンディです。全国のスーパーマーケットやドラッグストアなどで購入できます。 モントワ