四天王寺大学文学部国際コミュニケーション学科の平田和義ゼミと、森永製菓株式会社関西支店が、産学連携による訪日外国人観光客向け試食イベントを2025年10月5日(日)に開催！大阪・新世界の通天閣下で、次世代関西土産「5本ハイチュウ＜ミックスジュース味＞」のサンプリングを行います。 森永製菓×四天王寺大学 産学連携イベント  【イベント概要】日時：2025年10月5日(日) 10:00〜16:00場所：通天閣の真下 (大