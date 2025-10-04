東武百貨店 池袋本店にて、2025年10月2日(木)より「2025 東武のクリスマスケーキ」の予約受付が開始されました。2025年のテーマは「JEWEL CHRISTMAS」。まるで宝石箱を開けた時のような、わくわくした気持ちになれるキラキラとしたケーキが多数ラインナップされています。 東武百貨店 池袋本店「2025 東武のクリスマスケーキ」 予約期間：2025年10月2日(木)〜 ※インターネットは12月19日(金)午前8時まで予約場所