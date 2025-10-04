元乃木坂46で女優の生田絵梨花（28）が3日放送のTBS「A-Studio＋」（金曜後11・00）にゲスト出演。舞台で共演することとなり、尊敬している超大物女優について語った。MCの笑福亭鶴瓶と「Kis―My―Ft2」の藤ヶ谷太輔は生田をよく知る人物として、9日から上演される舞台「リア王」で共演する女優の大竹しのぶに事前取材を行った。鶴瓶は大竹が生田のことを「負けず嫌いや言うてたわ」と証言。「凄いいい子やし、めっちゃいい