4日午後6時25分ごろ、鹿児島県で最大震度1を観測する地震がありました。【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE気象庁によりますと、震源地はトカラ列島近海で、震源の深さはおよそ20km、地震の規模を示すマグニチュードは2.6と推定されます。この地震による津波の心配はありません。最大震度1を観測したのは、鹿児島県の鹿児島十島村です。【各地の震度詳細】■震度1□鹿児島県鹿児島十島村気象庁の発表に基づき、地域ごとに震度情報を