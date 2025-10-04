北海道帯広市の個室焼肉店「焼肉の虎」にて、2025年10月1日から10月31日までの期間限定で「虎の月」イベントが開催されています。北海道産牛や豊西牛、帯広牛など、地元のブランド牛を使ったこの期間だけの特別なメニュー5品が提供されます。 焼肉の虎 期間限定「虎の月」イベント 期間：2025年10月1日(水)〜2025年10月31日(金)開催店舗：焼肉の虎（北海道帯広市） 北海道・十勝の食材を中心としたメニューを