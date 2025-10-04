今週、日本の格闘ファンのみならず多くのネットユーザーを虜にした、とある美人プロレスラー。パンクロックなメイクと男勝りなファイトスタイルとは裏腹に、SNSではパートナーとの仲睦まじい写真をアップするなどギャップに溢れる一面を見せており、ファンを楽しませている。【画像】“日本のXでバズり中”美女レスラー、笑顔でパートナーと2ショット世界最大のプロレス団体「WWE」で活躍する女子スーパースター、リア・リプリ