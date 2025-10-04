俳優・のんさんが映画『アフター・ザ・クエイク』公開記念舞台あいさつに鳴海唯さん、渡辺大知さん、佐藤浩市さんらと登壇しました。 【写真を見る】【 のん 】かえるの声役で出演に大先輩・佐藤浩市も大絶賛「かえる＝のんになっていた」「がんばったんだな」本作は、村上春樹さんの傑作短編連作『神の子どもたちはみな踊る』（新潮文庫）に収録された4編をベースに一部時代設定を変更し、1995年から2025年の30年にわたる物