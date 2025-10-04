クリフォード・ブラングウィン氏（京都大提供）京都大は本年度、将来ノーベル賞級の活躍が期待される若手研究者を表彰する国際学術賞「京都大学レクチャーシップアワード」を創設した。初の受賞者を4日発表し、米国の細胞生物学者クリフォード・ブラングウィン氏（47）を選んだ。京都に招いて特別講義や交流を行い、次世代を担う研究者同士のネットワーク形成や最前線の視座共有につなげる狙い。賞は、国内外を問わず「学術の