東京できょう、富山県のブランド米「富富富」の新米発売を記念したPR販売が行われました。これは、日本橋とやま館で開催されている「富富富」新米フェアの一環として行われました。「富富富ナビゲーター」を務める池田航さんと登坂絵莉さんが、訪れた人に「富富富」の魅力を伝えながら販売しました。これに合わせて、富富富を使ったます寿しの試食・販売会も行われました。フェアは今月15日までで、「富富富」の魅力に