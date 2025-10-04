今季のヘントは開幕序盤に躓き、６節を終えた時点で16チーム13位だったが、７節でアントワープを２−１で下してから調子が上向いた。10月３日の10節ではホームにシャルルロワを迎えて２−１の勝利を掴み、順位を５位から暫定３位に上げ、国際マッチウイーク休暇に入った。右肩上がりのチームとともに、MF伊藤敦樹も冴え渡っている。シャルルロワ戦の９分、先制ゴールを決めて、これで今季３点目。浦和レッズ時代、2024年シーズ