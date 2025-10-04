ボートレースびわこのルーキーシリーズ第17戦「スカパー！・JLC杯」は4日、3日目が終了した。前田篤哉（28＝愛知）は今節、全てスロー水域に進出しており貫禄を示している。3日目10Rは5号艇から2コースに入り、巧妙な差しハンドルで勝利した。「前半はそのままで、後半はちょっと回転を止めて行って、バッチリでした。行き足が良くて、延長で直線もいい。3カドの（中島）秀治も怖くなかった。2コースに入れてくれるなら入