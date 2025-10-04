ロッテはオースティン・ボス投手（34）が1日、ブライアン・サモンズ投手（30）は3日に成田空港発の便で米国へ帰国したと発表した。とも来季の去就については未定という。両投手は今季新加入し、ボスは22試合に登板して3勝9敗、防御率3・96、サモンズは16試合5勝5敗、防御率3・78だった。