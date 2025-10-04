自民党総裁選の結果を受け、記者団の取材に応じる小泉進次郎氏＝4日午後3時19分、東京・永田町の党本部自民党総裁選の決選投票で敗れた小泉進次郎農相は4日、記者団に敗因を問われ「私の力不足が一番だ。勝てなくて本当に申し訳ない」と述べた。「選ばれた高市早苗新総裁の下、一致結束し、チーム自民党をつくりあげる」とも強調した。自身を支えた陣営に関し「昨年たどり着けなかった決勝まで私を押し上げてくれた」と謝意を