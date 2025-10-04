自民党の新総裁に高市早苗前経済安全保障担当大臣が選出されました。 総裁選の1日、熊本県民の受け止めです。 高市氏が女性初の自民党総裁に選ばれたことを受け、熊本市中心部では新聞の号外が配られました。 号外を受け取った人は。 「未来の子どものために頑張ってほしい」「平和で過ごせればいい物価高を何とかしてほしい」 また自民党熊本県連の前川收会長は「多様な時代の中にあって様々なニーズにおいて女性