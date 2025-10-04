「Aぇ！group」の草間リチャード敬太容疑者（29）が4日午前、東京・新宿区で下半身を露出したとして、公然わいせつの疑いで警視庁に逮捕された。所属の「STARTO ENTERTAINMENT」は「事実関係を確認中です」としている。草間容疑者は、日本テレビ系「ザ!鉄腕!DASH!!」などにレギュラー出演しており、5日放送分にも出演予定だった。これについて、同局は「明日の『鉄腕DASH』につきましては適切に対応すべく作業を進めています」とコ