10月1日の大雨により、北海道白老町のホースフレンドファームが深刻な被害を受けた。同ファームの公式X（旧Twitter）では被災状況が報告され、多くの関係者やファンから反響が広がっている。投稿によると、厩舎には濁流が流れ込み、馬たちは膝の高さまで浸水。約6時間にわたり物が流され続けたが、全30頭は無事だった。スタッフは「ただ声をかけ続けるしかなかった」と振り返っている。【画像】甚大な被害を受けたホースフレン