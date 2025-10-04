女優の長澤まさみ（38歳）が、10月3日に放送された特別番組「金曜ロードショー40周年特別番組〜視聴者が選んだ忘れられない名シ−ン〜」（日本テレビ系）に出演。「金曜ロードショー」の思い出について語った。長澤まさみが番組のゲストとしてインタビューに対応し、「金曜ロードショー」について「毎週どんな映画を見せてくれるんだろう、とそれを楽しみにテレビの前で待つというのが『金曜ロードショー』の私のイメージですね。