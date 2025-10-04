バスケットボール・Ｂ１京都ハンナリーズは４日、京都市体育館で行った富山との開幕戦で「２０２５‐２６ＡＬＬＫＹＯＴＯＴシャツ」を来場者全員に配布した。同チームは５月、京都市を取りまとめ自治体としながら、今季からクラブビジョンでもある「京都の１００年先の未来に貢献する」ために、府下の全２６市町村をホームタウンとすることを発表していた。その取り組みを表すように、配布されたシャツの胸部分には京