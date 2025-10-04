◆明治安田生命Ｊ２リーグ第３２節磐田１―０甲府（４日・ＪＩＴリサイクルインクスタジアム）甲府はホームで磐田と対戦し、０―１で敗れた。前節のいわき戦の勝利に続く連勝はならなかった。前半４４分、直接ＦＫをクリアしたボールをペナルティーエリア手前から決められた。