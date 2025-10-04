◆明治安田生命Ｊ２リーグ第３２節磐田１―０甲府（４日・ＪＩＴリサイクルインクスタジアム）Ｊ２磐田はアウェーで甲府と対戦し、１―０で勝利。安間貴義新監督（５６）が初陣を飾り、３試合ぶりの白星となった。前半４４分、ＭＦ川合徳孟（１８）がペナルティエリア手前から右足で先制点を決めた。甲府は安間氏が２００８年から０９年にかけて初めてＪクラブで監督を務めた古巣。磐田は９月２９日に前監督のジョン・ハッ