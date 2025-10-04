◆パ・リーグロッテ３―０日本ハム（４日・ＺＯＺＯマリン）日本ハムはシーズンの全日程を終了。８３勝５７敗３分けの成績を残し、３位に大差をつけての２位となった。シーズン最終戦を終え、新庄剛志監督は「キャンプから始まり、終わってしまったらあっちゅう間やね。早いわぁ。まだ終わってないか。シーズンは終わりましたけど」と語った。８３勝、貯金２６での２位。すでに来季の続投が決まっている指揮官は「何勝すり