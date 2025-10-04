TVアニメ『らんま1／2』のキャラクターをモチーフにした腕時計が新登場！作品の雰囲気が楽しめるデザインにご注目♪☆各キャラクターのデザインをチェック！（写真10点）＞＞＞『うる星やつら』『めぞん一刻』『犬夜叉』『境界のRINNE』『MAO』などの代表作を持つ高橋留美子による漫画『らんま1／2』が完全新作的アニメ化。高橋留美子は、2018年にアメリカ ウィル・アイズナー漫画業界賞（The Will Eisner Comic Industry Award