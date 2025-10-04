「Aぇ!group」草間リチャード敬太容疑者（29）が公然わいせつの疑いで逮捕されたことを受け、「ザ！鉄腕！DASH!!」（日曜後7・00）出演者の不祥事続きに注目が集まっている。同番組は1995年からスタートした長寿番組。18年には「TOKIO」元メンバーの山口達也さんが女子高生への強制わいせつ容疑で書類送検され、起訴猶予処分となった。事務所との契約が解除されたため、番組は城島茂、国分太一、松岡昌宏、長瀬智也の4人体制