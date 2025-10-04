プロ野球・ソフトバンクは4日、選手の派遣を発表。これは選手育成を目的とされたもので、フェニックスリーグの期間中に、くふうハヤテとオイシックスの2球団に派遣されます。ウエスタン・リーグのくふうハヤテに派遣されるのは、2年目内野手の佐倉侠史朗選手。2023年ドラフトの育成3位で九州国際大付高からソフトバンクに入団した19歳です。佐倉選手も昨季はファーム非公式戦で実戦経験を重ねており、今季は2軍公式戦の1試合のみに