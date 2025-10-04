◇陸上第79回国民スポーツ大会（2025年10月4日滋賀・平和堂HATOスタジアム）成年少年女子共通400メートルリレー準決勝が行われ、世界選手権男女混合1600メートルリレー代表の青木アリエ（日体大）が静岡の一員として出場した。青木はこの日の女子300メートル決勝を欠場するも、その後のリレーには出場して1走を担った。だが、静岡は3組3着となり、タイムでも拾われず決勝進出はならなかった。今年6月に日本国籍を取得