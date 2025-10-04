存廃が議論されているJR芸備線の利用者を増やす実証事業として特産品の「ピオーネ」をふるまう列車の運行が始まりました。 【写真を見る】JR芸備線 “新見ピオーネ列車” 運行再構築目指す協議会の実証事業のひとつ沿線地域の活性化を【岡山】 きょう（4日）から運行が始まった「新見 ピオーネ列車」は利用者低迷により存廃が議論されているJR芸備線で、再構築に関する実証事業の一環として運行されます。