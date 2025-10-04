自民党総裁選挙で高市早苗氏が新しい総裁に決まりました。岡山、香川の党員・党友による投票結果です。 【写真を見る】自民党総裁選挙岡山・香川の党員・党友投票の結果はいずれも高市氏がトップに 自民党岡山県連では午前9時半から党員・党友票の開票作業が行われました。 投票総数は1万2,865票で開票の結果、高市氏が5,304票と最も票を集め小泉氏が4,770票で迫る結果となりました。林氏は2,164票でした。 岡山県連の投票