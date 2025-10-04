¾Ð´é¤Ç¿ô¡¹¤ÎÎÁÍý¤ò¾Ò²ð2000Ç¯Âå¤Ë¿ô¡¹¤Î¥Æ¥ì¥Ó¤ä¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¤Ç³èÌö¤·¤¿ÎÁÍý¸¦µæ²È¤¬¡¢¥Ö¥í¥°¤ÇºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¤³¤ó¤Ê¤È¤³¤í¤Ç±ï¤¬·ë¤Ð¤ì¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡¢¡Ø±ÕÂÎ±ö¤³¤¦¤¸¡Ù¤â¡Ø¥­¥ã¥Ó¥¢¡Ù¤âÁÛÁü¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¿Í´ÖÆ±ÍÍ¡¢°ìÀ¸¤ÎÆâ¤Ë½Ð°©¤¦¤Ù¤­¿Í¤ä¥â¥Î¤Ë¤ÏÉ¬¤º°©¤¨¤Þ¤¹¤Í¡£¤½¤ì¤â±¿Ì¿¤Ç¤¹¤¬¡¢±¿Ì¿¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢ÅØÎÏ¤·¤¿¿Í¤Ë¶öÁ³¤È¤¤¤¦¶¶¤ò¤«¤±¤Æ¤¯¤ì¤ë¤â¤Î¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¤³¤ÎÆüºî¤Ã¤¿ÎÁÍý¼Ì¿¿