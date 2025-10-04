◆楽天3―2西武（4日、楽天モバイルパーク宮城）レギュラーシーズンの最終戦を黒星で終えた西武は、試合後に奥村剛球団社長が報道陣の取材に応じ、かねてポスティングシステムを利用して米大リーグへの挑戦を希望している郄橋光成投手（28）について言及した。奥村社長は「とにかく今シーズン終わったばかりで、これからそういった話し合いにもなろうかというふうに思います」とした。その上で「特に郄橋選手は