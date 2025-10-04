北海道・栗山警察署は、2025年10月4日午後1時半まえ、由仁町熊本にあるJAの倉庫内で、作業中の40代とみられる男性従業員が死亡する作業事故が発生したと発表しました。警察によりますと当時倉庫内で、玄米の入った袋を入れ替える作業が行われていて、リフトで高さ5から6メートルほどに吊り上げられた袋が何らかの理由で男性の上に落下し、下敷きになったということです。男性は、心肺停止の状態で病院に搬送され、その後死亡