＜日本女子オープン3日目◇4日◇チェリーヒルズゴルフクラブ（兵庫県）◇6616ヤード・パー72＞飛ばし屋ゆえのミスだった。9月に32歳となった今もツアートップクラスの飛距離も誇る渡邉彩香は、短い493ヤードを使用した最終18番パー5で5番ウッドを握った。打ち下ろしのティショットは、左前方に大きく広がる池に落ちた。【写真】印象変わる！飛ばし屋がドレスアップしました「左に行ったら池に入ると思っていたけど、きのうは右