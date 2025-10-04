台湾の頼清徳総統は、高市早苗氏が自民党の新たな総裁に選出されたことを受け、SNSに日本語で「熱烈にお祝い申し上げます」と投稿し、祝意を表明しました。自民党の新たな総裁に高市氏が選出されたことを受け、台湾の頼清徳総統は4日午後、自身のSNSに日本語で投稿し、「衷心より、熱烈にお祝い申し上げます」と祝意を示しました。さらに頼総統は、「今後、台日双方が各分野で交流と協力を深め、インド太平洋地域の安全と安定を実