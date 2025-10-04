◇Bリーグ北海道56ー68名古屋D（2025年10月4日愛知・IGアリーナ）バスケットボールBリーグのB1・レバンガ北海道は4日、敵地での開幕戦で名古屋ダイヤモンドドルフィンズと対戦した。今季から新加入した日本代表の富永啓生（24）がBリーグデビュー。得意の3Pシュート1本含む9得点をマークした。北海道は接戦に敗れて開幕黒星発進となった。Bリーグデビュー戦は“地元”名古屋で迎えた富永。スタメンで出場すると、第1Q残