アイドルグループ「Aぇ!group」のメンバー、草間リチャード敬太容疑者(29)が、公然わいせつの疑いで、けさ警視庁に逮捕されたことが分かりました。 【写真を見る】【 草間リチャード敬太 】STARTO社「事実確認中です」公然わいせつの疑いで逮捕きょう都内で行われた芸能イベントの場で、所属事務所であるSTARTO ENTERTAINMENT社の関係者は、TBSテレビの取材に対し「事実確認中です」と答えました。草間リチャード敬太容疑者