自民党の高市新総裁は就任会見を開き、「自民党をもう一度信頼できる政党だと感じていただける党運営をおこないたい」などと意欲を示しました。【写真を見る】【速報】自民党・高市新総裁が就任会見「自民党をもう一度信頼できる政党に」 党再生に向けた党運営に意欲自民党・高市早苗新総裁「自民党をもう一度自民党の党員の皆様、そして国民の皆様から、頼りになる政党だな、信頼できる政党だな。自分たちの今の暮らしの不安